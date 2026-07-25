5 Weton Pembawa Keberuntungan yang Dipercaya Rezekinya Semakin Lancar

Weton digempur rezeki dan hoki kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton masih menjadi bagian dari kepercayaan yang digunakan sebagian masyarakat untuk melihat gambaran karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Selain membahas sifat dan kepribadian, weton juga sering dikaitkan dengan keberuntungan, termasuk peluang mendapatkan rezeki dan kesuksesan. Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan kesempatan dalam berbagai bidang.
Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini akan mengalami masa penuh keberuntungan. Mereka disebut berpeluang mendapatkan banyak peluang baik yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Masa depan seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, usaha, kemampuan, serta keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya akan mendapatkan limpahan rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa.
1. Kamis Pahing
Individu yang terlahir pada weton Kamis Pahing memiliki perpaduan karakter yang sangat istimewa dan menarik.
Mereka dikenal memiliki kebijaksanaan dalam berpikir serta keberanian yang luar biasa dalam mengambil tindakan.
Setiap langkah yang diambil selalu didasari oleh pertimbangan yang matang dan bijaksana.
Karakteristik ini menjadikan pemilik weton Kamis Pahing sebagai sosok yang sangat istimewa di antara weton lainnya.
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