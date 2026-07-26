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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.08 WIB

Rezekinya Terus Bertambah! 6 Weton Ini Dipercaya Menjadi Simbol Kemakmuran dan Keberuntungan

Ilustrasi weton yang rezekinya terus bertambah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya terus bertambah. (Magnific)

JawaPos.Com - Rezeki selalu menjadi salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam tradisi Primbon Jawa. 

Selain dikaitkan dengan usaha dan kerja keras, masyarakat Jawa sejak dahulu juga mengenal penafsiran mengenai weton yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang. 

Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang sering disebut memiliki aura kemakmuran sehingga dipercaya lebih mudah memperoleh peluang rezeki sepanjang hidup.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, kemakmuran tidak selalu berarti memiliki kekayaan yang melimpah sejak muda. 

Rezeki yang terus bertambah lebih sering dimaknai sebagai kehidupan yang stabil, penghasilan yang berkembang, usaha yang semakin maju, serta kemampuan menjaga apa yang telah dimiliki. 

Karena itulah, pemilik weton tertentu dipercaya mampu menikmati kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya Nusantara yang berisi berbagai penafsiran tradisional. Pembahasan mengenai weton bukanlah kepastian mengenai masa depan. 

Rezeki, keberhasilan, dan kemakmuran tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kejujuran, kemampuan mengelola keuangan, serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan setiap kesempatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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