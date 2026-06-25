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Rabbany Wanadriani
Jumat, 26 Juni 2026 | 03.39 WIB

Menebarkan Aura Positif, 4 Shio Ini Diyakini Paling Cantik dan Paling Menarik

Ilustrasi Shio yang paling menarik - Image

Ilustrasi Shio yang paling menarik

JawaPos.com – Standar kecantikan memang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Namun, ada sebagian individu yang memiliki daya tarik alami sehingga mudah memikat perhatian orang di sekitarnya.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki pesona khas dan aura positif yang membuat mereka tampak lebih menonjol dibandingkan yang lain.

Kehadiran mereka sering kali menarik perhatian tanpa perlu banyak usaha, baik dalam lingkungan sosial maupun pergaulan sehari-hari.

Mengutip Lifestyleasia, berikut empat shio yang dikenal paling menawan beserta alasan yang membuat mereka begitu memikat.

1. Kelinci

Shio Kelinci selalu menarik perhatian dengan sikapnya yang lembut dan elegan.

Wajah cantik sangat khas dan enak dipandang, Anda akan merasa senang dan nyaman di hadapan mereka sejak awal.

Tidak ada sedikitpun tanda-tanda kebencian atau kelicikan pada wajah-wajah polos ini sehingga sangat sulit untuk tidak jatuh hati pada mereka.

Mereka begitu memukau dengan kecantikannya yang memikat.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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