Ternyata Bukan Kekayaan, Ini 7 Faktor yang Membuat Seseorang Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang beranggapan bahwa memiliki banyak uang adalah jalan utama menuju kehidupan yang bahagia. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan para ahli psikologi. Menurut mereka, kebahagiaan yang bertahan lama lebih dipengaruhi oleh kualitas hubungan, pola pikir, serta cara seseorang menjalani hidup daripada sekadar jumlah harta yang dimiliki.

Meski kondisi finansial dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup, kebahagiaan sejati tidak hanya ditentukan oleh aspek materi. Ada berbagai faktor psikologis yang berperan besar dalam menciptakan rasa puas, tenang, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila selama ini Anda mengukur kebahagiaan hanya dari kekayaan atau pencapaian materi, mungkin sudah saatnya melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Psikologi menjelaskan bahwa ada sejumlah kebiasaan dan nilai hidup yang justru menjadi fondasi kebahagiaan yang lebih autentik dan berkelanjutan.

Dirangkum dari Geediting.com, berikut tujuh kunci kebahagiaan dalam hidup menurut psikologi yang tidak selalu berkaitan dengan uang atau kekayaan.

1. Pentingnya hubungan sosial yang kuat

Berdasarkan studi panjang Harvard selama 80 tahun, hubungan sosial yang kuat terbukti menjadi prediktor terbesar dari kehidupan yang bahagia dan sehat. Kualitas hubungan ternyata jauh lebih penting daripada kuantitas, dimana beberapa teman dekat yang memiliki hubungan mendalam lebih berharga dibandingkan ratusan kenalan biasa.

Memiliki orang-orang yang benar-benar memahami, merayakan keberhasilan, dan mendukung saat masa sulit adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jika kamu merasa kurang bahagia, mulailah dengan memperkuat hubungan yang ada, menghubungi teman lama, atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.

2. Menemukan tujuan dan makna hidup

Bangun tidur dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dapat mengubah segalanya dalam hidup kita. Riset menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa hidupnya memiliki tujuan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan.