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Risma Azzah Fatin
Senin, 27 Juli 2026 | 18.54 WIB

Menyimpan 5 Hal ini secara Pribadi Diyakini Bantu Wujudkan Kehidupan Lebih Bahagia dan Sejahtera

Ilustrasi perempuan yang bahagia (Freepik) - Image

Ilustrasi perempuan yang bahagia (Freepik)

JawaPos.com - Dalam menjalani kehidupan, setiap orang tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang.

Menurut perspektif psikologi, terdapat beberapa hal yang sebaiknya tetap disimpan sebagai ranah pribadi karena tidak semua kondisi perlu diketahui atau dibagikan kepada orang lain.

Setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai seseorang sehingga mengungkapkan seluruh aspek kehidupan pribadi tidak selalu memberikan dampak positif.

Oleh karena itu, menjaga privasi terhadap hal-hal tertentu dinilai dapat membantu seseorang terhindar dari penilaian yang tidak perlu serta menciptakan kehidupan yang lebih tenang, bahagia, dan sejahtera.

Dilansir dari laman Geediting, berikut 5 hal penting yang sebaiknya disimpan dalam diri sendiri untuk mensejahterakan hidup secara pribadi.

1.     Ketakutan terbesar

Berbagi ketakutan terkadang dapat membantu untuk dapat menenangkan diri seseorang, tetapi ada kalanya lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri. Sebaliknya, ketakutan digunakan untuk melawan saat bersaing dalam lingkungan kerja yang kompetitif.

Itu pelajaran yang sulit, tetapi mengajarkanku bahwa tidak semua orang mementingkan kepentingan terbaikmu.

Alih-alih menyuarakan ketakutan dan tanpa sengaja memperburuknya, Sebaiknya belajar menghadapinya secara langsung. Daripada menceritakan ketakutan tersebut kepada orang lain, hadapilah sendiri. Gunakan mereka sebagai katalisator perubahan dan pertumbuhan pribadi.

2.     Prestasi pribadi

Editor: Hanny Suwindari
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