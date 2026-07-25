4 Zodiak yang Gagal Move On, Diam-Diam Sering Kepikiran Mantan Terutama Saat Sendirian

JawaPos.com-Beberapa zodiak dapat bangkit dari patah hati tanpa kesulitan berarti.

Namun, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah putus cinta.

Mereka terus memikirkan mantan, merindukannya, dan berjuang keras untuk benar-benar move on.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang gagal move on dari mantan.

Cancer

Cancer terlalu peduli untuk benar-benar memutus hubungan. Mereka berharap semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Meski tidak pernah membiarkan mantannya diperlakukan dengan buruk, cancer justru sering menetapkan standar yang lebih rendah untuk dirinya sendiri. Mereka belum sepenuhnya menyadari nilai diri sehingga tidak memahami bahwa mereka pantas mendapatkan yang lebih baik.

Taurus

Taurus tetap kesulitan menghadapi perubahan. Saat mengalami putus cinta, mereka sering tidak tahu bagaimana mengendalikan emosi negatif yang datang. Secara praktis, mereka kebingungan menjalani hari-hari tanpa kehadiran sosok pasangan. Mereka juga bisa memilih mengurung diri di kamar dan tidur lebih lama dan tidak lagi memiliki energi untuk keluar rumah.

Scorpio

Scorpio menyimpan dendam yang lama atas perlakuan yang mereka terima. Setelah kepercayaannya dihancurkan, scorpio akan ragu untuk memulai hubungan baru. Scorpio juga merasa terlalu terluka untuk kembali berkencan karena menganggap dirinya telah diperlakukan tidak layak.

Pisces