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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.33 WIB

5 Shio yang Dinilai Berpeluang Besar Menjadi Kaya Menurut Ramalan Tiongkok

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio ditakdirkan kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan finansial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Kerja keras, ketekunan, kemampuan mengambil keputusan, hingga cara mengelola peluang menjadi beberapa hal yang berperan penting dalam membangun kondisi ekonomi yang stabil.

Dalam pandangan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Beberapa di antaranya sering dikaitkan dengan kemampuan menarik peluang, mengelola keuangan dengan bijak, serta membangun kekayaan secara bertahap berkat sifat-sifat yang dimiliki.

Meski demikian, ramalan shio bukanlah jaminan seseorang akan menjadi kaya atau terbebas dari masalah finansial. Prediksi tersebut lebih banyak dipandang sebagai bagian dari tradisi astrologi yang menggambarkan kecenderungan karakter, sementara hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh usaha dan pilihan hidup masing-masing.

Mengutip Horoscope, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki potensi besar dalam meraih kemakmuran dan menjaga kestabilan keuangan. Shio-shio ini disebut memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Apakah shio Anda termasuk dalam daftar tersebut?

1. Monyet

Shio Monyet masuk jajaran paling sukses secara finansial. Mereka banyak akal, pekerja keras, dan bertekad untuk mencapai tujuan.

Selain itu, mereka memiliki keterampilan berorganisasi yang sangat baik, menjadikannya sebagai perencana dan ahli strategi.

Pola pikir praktis dan kemauan untuk bekerja keras memungkinkan mereka mengumpulkan kekayaan seiring waktu.

Mereka tidak hanya pandai menghasilkan uang, tetapi juga menabung dan berinvestasi dengan bijak.

2. Kerbau

Editor: Setyo Adi Nugroho
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