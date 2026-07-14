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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 03.02 WIB

Pantang Menyerah, 13 Tanggal Lahir Ini Disebut Punya Peluang Besar Meraih Kesuksesan

ilustrasi tanggal lahir yang dikenal pekerja keras. (freepik) - Image

ilustrasi tanggal lahir yang dikenal pekerja keras. (freepik)

JawaPos.com - Dalam pandangan numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya dapat menggambarkan sejumlah karakter dan kecenderungan dalam dirinya, termasuk semangat bekerja serta ambisi untuk mencapai tujuan.

Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kaitan dengan pribadi yang tekun, disiplin, dan mampu berkomitmen tinggi terhadap apa yang ingin diraih.

Dengan kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang dimiliki, mereka diyakini memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan di masa depan.

Mengutip English Jagran, berikut 13 tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter pekerja keras dan berbakat sehingga berpotensi meraih kesuksesan.

1. Tanggal 4, 13, 22, dan 31

Orang-orang ini memiliki etos kerja kuat dan mengambil pendekatan ketat untuk mencapai tujuan.

Mereka berkembang dalam keadaan terkendali, dapat melihat hasil nyata dari kerja keras dan tekad kuat.

Dedikasi menjadikan mereka sosok yang efektif dan aset besar dalam perusahaan.

2. Tanggal 6, 15, dan 24

Orang-orang ini berkembang dalam mengasuh dan membantu orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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