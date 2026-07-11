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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 05.40 WIB

12 Tanggal Lahir yang Dipercaya Memiliki Peluang Besar Meraih Kemakmuran Hidup

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. (Freepik) - Image

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam ilmu numerologi, tanggal lahir diyakini memiliki kaitan dengan karakter, potensi, dan perjalanan hidup seseorang. Angka-angka tertentu dipercaya membawa energi khusus yang dapat memengaruhi keberuntungan serta peluang seseorang dalam mencapai kesuksesan.

Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kombinasi sifat dan kemampuan yang mendukung pencapaian finansial, seperti ambisi, kreativitas, serta kemampuan menarik berbagai kesempatan positif dalam kehidupan.

Mengutip English Jagran, berikut dua belas tanggal lahir yang dipercaya memiliki potensi mencapai puncak kemakmuran menurut perspektif numerologi. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di antaranya?

1. Tanggal lahir 1 dan 19

Mereka terlahir dengan bakat alami untuk kepemimpinan, inovasi, dan individualitas.

Orang-orang ini percaya diri, karismatik, dan bertekad, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Pemikiran inovatif membuat mereka sangat cocok untuk karier di bidang kewirausahaan, kreativitas, atau memelopori ide-ide baru.

2. Tanggal 22 dan 31

Mereka akan meraih kesuksesan melalui kerja keras dan tekad.

Sosoknya juga diberkahi kepraktisan, dapat diandalkan, dan terampil dalam mengelola sumber daya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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