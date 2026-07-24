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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa suasana yang tenang dan penuh kepuasan bagi Capricorn. 

Berbagai hal berjalan sesuai harapan sehingga Anda dapat menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan selama ini.

Energi positif juga membuat Capricorn lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas. Dengan pikiran yang jernih dan sikap optimistis, Anda berpeluang meraih pencapaian yang membanggakan di berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (24/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini dipenuhi suasana damai yang membuat Anda merasa nyaman dan puas. 

Berbagai aktivitas dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. 

Manfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan pekerjaan maupun rencana yang sempat tertunda.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Anda mampu mengungkapkan perasaan dengan tulus sehingga hubungan dengan pasangan terasa semakin harmonis.

Saling pengertian menjadi kekuatan utama dalam hubungan hari ini. Kebersamaan yang tercipta akan membawa kebahagiaan bagi Anda dan pasangan.

Karir Capricorn

Karier menunjukkan perkembangan yang positif. Anda mampu menyelesaikan pekerjaan dengan penuh percaya diri dan hasil kerja Anda berpotensi mendapat apresiasi dari atasan.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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