Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kondisi pikiran zodiak sagitarius akan baik hari ini. Seharusnya, sagitarius dapat menarik perhatian pasangan melalui penampilan yang baru.

Sagitarius akan dapat menyelesaikan masalah apa pun yang dialami akhir-akhir ini karena sikap optimis. Selain itu, cobalah meluangkan waktu untuk keluarga, meskipun sagitarius memiliki banyak pekerjaan.

Zodiak capricorn mungkin mengalami beberapa masalah di rumah akhir-akhir ini. Capricorn mungkin merasa cemas untuk memperbaiki keadaan. Hari ini, kerahkan upaya terbaikmu dalam menangani situasi apa pun.

Capricorn akan merasakan tekanan dari segala arah, jadi pastikan rumahmu menjadi lingkungan yang nyaman dan tenang. Cobalah berdialog secara terbuka dan jujur hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 24 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius memiliki kesempatan untuk mengejutkan pasangan dengan hadiah, dan perhatian sagitarius akan dihargai. Terkait karir, perubahan di tempat kerja saat ini adalah berkah dan akan membawa sagitarius lebih dekat menuju tujuan karir.

Sementara itu, sagitarius perlu mengatur ulang rutinitas harian untuk memberi tubuh waktu istirahat serta memulihkan diri. Pada ranah keuangan, waspadalah saat mengambil keputusan bisnis karena ada kemungkinan mitra sagitarius sedang mencoba mengambil keuntungan yang tidak semestinya.

Cinta Sagitarius