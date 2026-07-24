Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 24 Juli 2026 | 09.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar) - Image

Ramalan zodiak Libra dan Scorpio (Freepik/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Zodiak libra memiliki hari yang sangat produktif di tempat kerja hari ini. Akibatnya, libra akan menerima pujian yang pantas dari atasan dan kolega. Namun, jangan biarkan pujian dan penghargaan ini membuatmu sombong.

Tetap fokus pada tujuanmu dan teruslah bekerja keras. Jika merupakan seorang investor atau pengusaha, hari ini adalah hari yang baik untuk berinvestasi.

Zodiak scorpio mungkin merasa lelah dengan semua tanggung jawab hari ini. Scorpio berusaha menjaga keseimbangan antara rumah dan pekerjaan. Hal ini membuat scorpio merasa ingin beristirahat dari pekerjaan dan melakukan perjalanan jauh.

Tetapi beban kerja mencegah scorpio untuk melakukannya. Meskipun demikian, scorpio mungkin berhasil meluangkan waktu untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 24 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu meluangkan waktu untuk fokus pada pasangan berada di sisinya saat dia membutuhkan. Terkait karir, libra perlu bersikap cerdas dalam menangani situasi rumit di tempat kerja.

Sementara itu, dapatkan lebih banyak waktu untuk tidur di malam hari, karena jam belajar yang panjang mulai berdampak pada kesehatan. Terkait keuangan, libra harus melakukan perencanaan yang tepat untuk memanfaatkan peluang finansial yang datang.

Cinta Libra

Hari ini, libra merasa tidak memiliki waktu untuk fokus pada hubungan asmara karena terlalu sibuk mengkhawatirkan masalah lain. Luangkan waktu hari ini untuk fokus pada pasangan berada di sisinya saat dia membutuhkan. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 09.52 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 09.47 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 08.04 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore