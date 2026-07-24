Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Anggota keluarga atau teman dekat akan memberi zodiak aries alasan untuk bahagia dan bangga. Jangan malu untuk memuji seseorang. Hari ini adalah hari yang baik untuk bersukacita, karena seseorang yang aries sayangi kemungkinan akan mencapai sesuatu yang patut diperhatikan.

Hargai mereka dengan memberinya hadiah, nilai tinggi, atau pujian. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat dan memberi mereka tepukan di punggung.

Jika masih lajang, kemungkinan besar zodiak taurus akan menemukan pasangan hari ini. Bagi yang sudah menjalin hubungan, mungkin taurus ingin membawa hubungan ke tingkat selanjutnya. Sesuai dengan horoskop harian, taurus memiliki hari yang fantastis.

Manfaatkanlah untuk terhubung dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Saat mungkin menghadapi hambatan di tempat kerja, bersabarlah dan bersikaplah lembut untuk mendapatkan kendali penuh atas segala jenis kekesalan atau gangguan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 24 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu jujur ​​pada diri sendiri dan pasangan tentang apa yang dicari sebelum memulai perjalanan cinta. Terkait karir, aries harus percaya diri saat berinteraksi dengan atasan untuk dipandang sebagai karyawan berprestasi.

Sementara itu, pastikan makan dengan benar agar seluruh program kebugaranmu tidak gagal. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.

Cinta Aries