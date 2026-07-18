8 Weton Tibo Sri: Rahasia Hari Lahir Jawa dengan Garis Hidup Mapan dan Rezeki Berlimpah, Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi orang dengan weton Tibo Sri. (Freepik)
JawaPos.com – Menurut Primbon Jawa, tanggal lahir atau Weton Tibo Sri adalah pertanda keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki dan kehidupan yang mapan.
Beberapa weton yang termasuk dalam kategori Tibo Sri dipercaya memiliki berkah yang selalu berada dalam keadaan cukup, bahkan berlimpah harta tanpa harus mengalami keterpurukan rezeki yang berarti.
Keberuntungan mereka bukan hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari anugerah alam semesta yang membuat segala usaha mereka menghasilkan keberkahan.
Dengan karakter yang tepat dan strategi hidup yang bijak, weton ini mampu mencapai hidup mapan dan kehidupan yang sejahtera sepanjang hayat.
Dikutip dari akun YouTube Algoritma Alam Weton, dijelaskan ada delapan weton tibo sri yang hidup mapan dan rezeki berlimpah menurut Primbon Jawa.
1. Senin Pon
Individu kelahiran Senin Pon memiliki keistimewaan dari aura yang berbeda, dengan sikap ramah dan penuh empati yang menonjol.
Jiwa kepemimpinan yang kuat merupakan ciri khas mereka sehingga tidak mengherankan jika banyak orang menyukai kehadiran mereka baik dalam lingkup sosial maupun profesional.
Di balik keramahan tersebut, kemampuan mereka dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan.
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