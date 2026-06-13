7 Weton Tibo Sri Menurut Primbon Jawa, Rezeki Melimpah Makin Tua Makin Jaya

JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, weton Tibo Sri dikenal sebagai kelompok weton yang diibaratkan tanaman padi, makin tua makin jaya dan kaya.

Ketujuh weton ini tidak hanya memiliki rezeki melimpah, tetapi juga dikenal mudah bergaul, ramah, dan berwibawa di lingkungannya.

Perhitungan Tibo Sri ditentukan dari nilai neptu weton yang jika dibagi 5 menghasilkan sisa angka 1.

Pemilik weton Tibo Sri dalam primbon Jawa dipercaya berjiwa welas asih, pandai berbicara, dan selalu menjadi pusat perhatian.

Dilansir dari akun YouTube KHATULISTIWA MASA pada Sabtu (13/6), berikut tujuh weton Tibo Sri yang rezeki melimpah makin tua makin jaya menurut primbon Jawa.

1. Senin Pon

Weton Senin Pon berneptu 11 dan dikenal memiliki karakter kuat, tidak mudah goyah, pekerja keras, dan berwawasan sangat luas.

Kecerdasan yang dimilikinya merupakan bakat bawaan sejak kecil yang mendorongnya menjadi pemimpin dalam pekerjaan maupun keluarga.

Di manapun weton ini mencari nafkah, kemudahan selalu menyertai dan rezekinya diramalkan tidak akan pernah habis.