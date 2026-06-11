4 Weton Tibo Sri dengan Rezeki Melimpah dan Kemakmuran Tak Terduga Menurut Primbon Jawa

Weton tibo sri dengan rezeki melimpah dan kemakmuran menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)
JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, weton Tibo Sri dikenal sebagai kelompok weton yang dinaungi kemakmuran dan rezeki melimpah.
Kategori Tibo Sri ditentukan melalui perhitungan neptu weton yang jika dibagi 5 menghasilkan sisa angka 1.
Keistimewaan weton ini bukan hanya soal kekayaan materi, tetapi juga kemampuan menarik banyak relasi dan simpati orang.
Hanya empat weton yang masuk dalam kategori Tibo Sri menurut primbon Jawa, dan masing-masing memiliki karakter uniknya sendiri.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (11/6), berikut empat weton tibo sri dengan rezeki melimpah dan kemakmuran menurut primbon jawa.
1. Senin Pon
Weton Senin Pon memiliki neptu 11, berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.
Pendirian weton ini sangat kuat dan tidak mudah goyah meskipun mendapat hasutan atau tekanan dari orang lain.
Ketika sudah memiliki keinginan, weton Senin Pon akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya tanpa mudah menyerah.
Wawasan yang luas dan kecerdasan alami sudah tampak sejak kecil sebagai bakat bawaan lahir weton ini.
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