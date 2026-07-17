4 Zodiak Selalu Pegang Teguh Ucapanya, Paling Anti dengan Namanya Ingkar Janji dan Sejalan dengan Tindakan

JawaPos.com - Beberapa zodiak akan mengatakan apapun yang ingin orang lain dengar.

Mereka tidak ragu melontarkan kata-kata sugar coating atau memutar balikkan fakta demi merasa disukai.

Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih terus terang. Meskipun kejujuran itu menyakitkan, namun terkadang hal tersebut merupakan jalan yang terbaik.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (17/07) berikut empat zodiak yang tindakannya selalu sejalan dengan ucapannya.

Sagittarius

Sagittarius tidak pernah berpura-pura. Mereka tidak akan membuang waktu dengan janji-janji palsu atau kebohongan. Sagittarius bukan tipe yang suka memainkan perasaan. Mereka juga termasuk salah satu yang paling setia. Sagittarius selalu berusaha menepati janjinya.

Aries

Aries tidak akan berbohong atau mencari muka hanya agar disukai orang lain. Oleh karena itu, jika aries memberikan sebuah janji, mereka akan berusaha keras untuk menepatinya.

Mereka tidak akan mencari-cari alasan untuk membatalkan komitmen di saat-saat terakhirnya. Sebaliknya, mereka akan mencari cara agar dapat memenuhi apa yang telah dijanjikan, karena bagi aries ucapan adalah bentuk komitmen yang perlu dijaga.

Cancer

Cancer selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka juga cukup dewasa dan bertanggung jawab untuk mewujudkan setiap komitmen yang dibuat.

Mereka akan merasa sangat bersalah jika sampai menyakiti orang-orang yang mereka sayangi.

Virgo