Primbon Jawa: 9 Weton yang Ucapannya Diyakini Kerap Jadi Kenyataan, Tembung Iku Donga?

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga dipercaya mencerminkan karakter, watak, hingga potensi batin seseorang.

Kepercayaan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun melalui Primbon Jawa dan masih dikenal luas hingga sekarang.

Salah satu ajaran yang kerap dikaitkan dengan weton adalah ungkapan "tembung iku donga", yang berarti setiap ucapan merupakan doa.

Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan seseorang mengandung harapan, niat, dan energi sehingga hendaknya diucapkan dengan penuh kebijaksanaan.

Menurut sejumlah penafsiran dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki kekuatan batin sehingga ucapan mereka kerap dianggap menjadi kenyataan.

Kepercayaan ini tentu bukanlah sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah, melainkan bagian dari warisan budaya Jawa yang sarat akan nilai kehidupan.

Berikut sembilan weton yang sering dikaitkan dengan kepercayaan tersebut yang dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA pada Rabu (15/07).

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki aura spiritual kuat.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perpaduan hari Jumat yang dianggap penuh berkah dengan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan pribadi yang memiliki kepekaan batin tinggi.