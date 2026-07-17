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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.43 WIB

9 Ucapan Khas Orang yang Merasa Dunia Berutang Padanya Menurut Psikologi

Ucapan khas orang yang merasa dunia berutang padanya menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ucapan khas orang yang merasa dunia berutang padanya menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menyebut ada pola ucapan tertentu yang mencerminkan sikap orang yang merasa dunia berutang padanya.

Perilaku ini biasanya muncul dari rasa pantas berlebihan yang keliru memaknai keadilan. Banyak orang tidak sadar bahwa kalimat sehari-hari bisa menyingkap sikap semacam ini.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (16/7), berikut sembilan ucapan yang sering keluar dari orang dengan pola pikir merasa berhak diistimewakan.

1. Nasib saya memang selalu buruk

Menyalahkan nasib menjadi cara mudah menghindari tanggung jawab atas kesalahan diri sendiri.

Dengan begitu mereka bisa terus mengasihani diri tanpa perlu mengubah perilaku bermasalah.

Menyalahkan semesta membuat mereka lari dari kenyataan bahwa masalah sebenarnya berasal dari diri sendiri.

2. Apa masalahmu sebenarnya

Ucapan ini biasanya muncul saat seseorang berani menegur perilaku buruk mereka secara langsung.

Mereka merasa berhak atas kesabaran orang lain tanpa mau menanggung ketidaknyamanan sedikit pun.

Editor: Hanny Suwindari
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