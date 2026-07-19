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Minggu, 19 Juli 2026 | 12.00 WIB

9 Ucapan yang Menunjukkan Sahabat Sejati yang Muncul dalam Percakapan Santai Menurut Psikologi

Ilustrasi ucapan yang menunjukkan sahabat sejati menurut psikologi (Magnific/Lookstudio) - Image

Ilustrasi ucapan yang menunjukkan sahabat sejati menurut psikologi (Magnific/Lookstudio)

JawaPos.com - Psikologi persahabatan menunjukkan bahwa sahabat sejati sering menunjukkan kepeduliannya lewat ucapan sederhana dalam percakapan sehari-hari.

Tidak mudah membedakan sahabat sejati dengan orang yang sekadar bersikap sopan di permukaan hubungan pertemanan.

Bentuk persahabatan memang bisa berbeda sesuai situasi, tetapi esensi kepercayaan dan kepedulian tetap menjadi dasar utamanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/7), berikut  sembilan ucapan yang biasa keluar dari sahabat sejati saat berbincang santai dalam kehidupan sehari-hari.

1. Menyatakan siap membantu tanpa diminta

Sahabat sejati selalu berusaha hadir saat dibutuhkan, baik untuk dukungan emosional maupun sekadar menemani.

Mereka melakukannya tanpa mengharapkan balasan atau menghitung jasa yang telah diberikan kepada orang lain.

Kesediaan membantu tanpa pamrih inilah yang menjadi fondasi utama sebuah hubungan pertemanan yang benar-benar tulus.

2. Menghubungi tanpa alasan khusus

Editor: Candra Mega Sari
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