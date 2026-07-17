Tak Mudah Miskin! 5 Weton dengan Garis Rezeki Terkuat Menurut Primbon Jawa yang Bikin Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.Com - Rezeki yang terus mengalir dan kehidupan yang berkecukupan menjadi impian hampir setiap orang.

Dalam budaya Jawa, Primbon telah lama dikenal sebagai salah satu warisan leluhur yang memuat berbagai pengetahuan mengenai watak, keberuntungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian dan lebih tepat dipahami sebagai kepercayaan tradisional, Primbon Jawa masih sering dijadikan bahan rujukan oleh masyarakat yang ingin mengetahui gambaran karakter serta peluang keberuntungan yang dimiliki setiap weton.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, kekuatan rezeki seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh keberuntungan semata, tetapi juga berkaitan dengan sifat, etos kerja, kemampuan membaca peluang, dan kecakapan dalam mengelola hasil yang diperoleh.

Karena itulah, beberapa weton dipercaya memiliki garis rezeki yang lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Mereka dinilai mampu mempertahankan kondisi ekonomi tetap stabil, memperoleh peluang yang terus berdatangan, serta menikmati kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang konon memiliki garis rezeki terkuat menurut Primbon Jawa sehingga dipercaya sulit mengalami kehidupan yang serba kekurangan.

1. Senin Pon Senin Pon sering disebut sebagai salah satu weton yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan, kesabaran, dan ketekunan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi fondasi kuat dalam membangun kehidupan yang mapan.

Mereka tidak mudah tergesa-gesa mengambil keputusan dan lebih memilih mempertimbangkan segala sesuatu secara matang.

Dalam urusan pekerjaan, pemilik weton Senin Pon dikenal mampu bekerja secara konsisten tanpa banyak mengeluh.

Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan sehingga perlahan mampu mencapai target yang diinginkan. Sikap disiplin inilah yang dipercaya menjadi salah satu pintu datangnya rezeki.

Primbon Jawa juga menggambarkan Senin Pon sebagai pribadi yang pandai mengatur keuangan.

Mereka lebih mengutamakan kebutuhan jangka panjang daripada kesenangan sesaat.