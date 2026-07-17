5 Weton yang Konon Membawa Kekayaan Permanen dan Keberuntungan Besar Sepanjang Perjalanan Hidup Menurut Primbon Jawa

JawaPos.Com - Rezeki, kekayaan, dan keberuntungan merupakan tiga hal yang selalu diharapkan menyertai perjalanan hidup setiap orang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, Primbon telah lama dipercaya sebagai salah satu pedoman untuk membaca karakter, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai ukuran mutlak dan lebih tepat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya, banyak orang masih tertarik mempelajari makna di balik setiap weton karena dianggap menyimpan gambaran mengenai watak, peluang kesuksesan, serta potensi rezeki yang dimiliki seseorang.

Primbon Jawa meyakini bahwa beberapa weton memiliki kombinasi neptu dan karakter yang mendukung datangnya keberuntungan dalam bidang ekonomi.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan yang diperoleh secara instan, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Sifat-sifat inilah yang dipercaya mampu membawa seseorang menuju kehidupan yang semakin mapan dan berkecukupan.

Di antara puluhan weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, beberapa di antaranya sering disebut memiliki jalan rezeki yang lebih terbuka dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton tersebut diyakini mampu membangun kekayaan secara bertahap, mempertahankan kondisi finansial yang stabil, serta menikmati keberuntungan dalam berbagai fase kehidupan.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang konon membawa kekayaan permanen dan keberuntungan besar sepanjang perjalanan hidup menurut Primbon Jawa.

1. Weton Senin Pon

Senin Pon dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki kemampuan membangun kehidupan yang stabil sejak usia muda.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki sifat tenang, teliti, serta tidak mudah mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

Karakter tersebut membuat mereka mampu mempertimbangkan setiap peluang dengan matang sebelum bertindak.

Keunggulan lain yang sering dikaitkan dengan Senin Pon ialah kemampuannya mengelola keuangan secara disiplin.