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Muhammad Rais Raya
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.13 WIB

3 Weton yang Kesuksesannya Hadir di Tahun 2026, Uangnya Mendadak Jadi Banyak

Weton yang diramalkan kesuksesannya akan hadir di tahun 2026 saat uangnya mendadak menjadi banyak. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan kesuksesannya akan hadir di tahun 2026 saat uangnya mendadak menjadi banyak. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, sejumlah weton dikatakan akan memperoleh keberuntungan di tahun 2026 ini.

Dalam waktu dekat, kebutuhan dan keinginan dari orang-orang ini sangat mungkin akan terpenuhi.

Tidak hanya itu, beberapa orang yang beruntung dan terpilih ini dikatakan juga akan kebanjiran rezeki hingga meraih sukses.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan kesuksesannya akan hadir di tahun 2026 saat uangnya mendadak menjadi banyak.

1. Weton Kamis Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Kliwon diyakini memiliki budi pekerti yang baik.

Sifat atau kebiasaan mereka sangat suka untuk berbuat baik pada orang lain dikatakan akan dibalaskan dengan hal baik.

Di tahun 2026 ini, mereka diprediksi akan punya kerezekian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Malahan, harta benda mereka akan meningkat ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya.

2. Weton Kamis Legi 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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