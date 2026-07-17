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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.06 WIB

Rezeki dan Kesempatan Baru Datang, 6 Shio Ini Disebut Menuju Kesuksesan Finansial

Shio yang diramal raih kesuksesan finansial dan kemewahan kata astrologi Tionghoa - Image

Shio yang diramal raih kesuksesan finansial dan kemewahan kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini akan memasuki periode yang membawa peluang positif, terutama dalam hal keuangan dan kesuksesan.

Shio-shio tertentu disebut berada dalam fase yang mendukung perkembangan finansial, dengan kesempatan baru yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut astrologi Tionghoa, keberuntungan dan momentum yang tepat dipercaya menjadi faktor yang membantu sejumlah shio mencapai kemajuan dalam perjalanan hidupnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpeluang meraih peningkatan finansial dan kesuksesan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga

Sosok yang lahir di tahun Naga dikenal memiliki pandangan jauh ke depan dan kekuatan mental yang luar biasa.

Mereka adalah individu yang secara alami memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menginspirasi orang lain di sekitarnya.

Meskipun perjalanan hidup mereka sering kali dipenuhi dengan tantangan dan ujian yang berat, justru dari situlah mereka membangun ketahanan yang membuat mereka menjadi pribadi yang kokoh.

Saat ini, berbagai peluang mulai terbuka lebar di hadapan mereka satu demi satu.

Kepercayaan dari lingkungan sekitar semakin meningkat dan mereka mulai dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar yang menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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