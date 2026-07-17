Pernah Mengalami Mimpi Ini? Konon Bisa Menjadi Sinyal Kesuksesan Finansial

JawaPos.com – Mimpi telah lama menjadi hal yang menarik perhatian banyak orang karena sering dikaitkan dengan pikiran, perasaan, hingga harapan yang tersimpan dalam diri seseorang.

Dalam kepercayaan tertentu seperti feng shui, beberapa jenis mimpi diyakini memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan keberuntungan, perubahan hidup, maupun kondisi finansial seseorang.

Praktisi feng shui Governner Yang menyebut bahwa ada beberapa mimpi yang dapat diinterpretasikan sebagai pertanda positif terkait kesuksesan dan kemakmuran.

Dirangkum dari Your Tango, berikut empat jenis mimpi yang dipercaya memiliki kaitan dengan datangnya peluang finansial dan keberuntungan.

1. Mimpi tentang air: simbol kekayaan dan kelimpahan

Salah satu simbol utama kekayaan adalah melihat air dalam mimpi. Jika Anda bermimpi tentang sungai yang meluap atau aliran air tak berujung, ini merupakan indikasi pertumbuhan signifikan dalam keuangan.

Mimpi minum air bisa jadi pertanda akan datangnya rezeki nomplok yang tak terduga. Sebaliknya, perahu yang terisi air menunjukkan bahwa kekayaan Anda terus bertambah.

Yang juga menunjukkan bahwa mengambil air dari sumur atau melihat sumur yang meluap dalam mimpi Anda bisa menjadi simbol langsung keuntungan finansial, yang menyoroti masa depan berlimpah.

Ini menunjukkan bahwa air bukan hanya elemen kunci untuk bertahan hidup, tetapi juga indikator besar kemakmuran, peluang, dan kekayaan berlimpah di masa depan.