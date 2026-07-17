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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.41 WIB

Bulan Juli Penuh Harapan, 10 Weton Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemakmuran

Weton yang diramalkan kaya raya di bulan Juli 2026 kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton yang diramalkan kaya raya di bulan Juli 2026 kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki perjalanan hidup dan peruntungan yang berbeda-beda. Beberapa weton disebut akan memasuki fase yang lebih baik, termasuk dalam hal rezeki dan keberhasilan.

Bulan Juli dipercaya menjadi periode yang membawa peluang positif bagi sejumlah weton tertentu. Mereka diyakini memiliki kesempatan untuk mengalami perubahan hidup yang lebih baik serta mendekati kondisi yang lebih makmur.

Menurut hitungan Primbon Jawa, keberuntungan tersebut berkaitan dengan peruntungan dan karakter yang melekat pada masing-masing weton.

Dikutip dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat sepuluh weton yang disebut berpeluang mengalami peningkatan keberuntungan dan kemakmuran pada Juli 2026 menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Legi

Weton Jumat Legi merupakan salah satu kelahiran yang memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan finansial di bulan Juli mendatang.

Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi positif dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam melindungi orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada sesama membuat mereka mudah disukai serta dihormati oleh banyak kalangan, sehingga tidak kesulitan dalam mencari mitra kerja yang tepat.

Kecerdasan dan wawasan yang luas menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, memungkinkan mereka menemukan solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi.

2. Kamis Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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