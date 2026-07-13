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Niko Sulpriyono
Senin, 13 Juli 2026 | 17.34 WIB

6 Shio yang Diramalkan Banjir Rezeki dan Keuangan Melesat pada Juli, Apakah Shio Anda Masuk Daftar?

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang menjadikan ramalan shio sebagai salah satu hiburan sekaligus motivasi untuk menjalani hari dengan lebih optimistis. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan pasti, prediksi mengenai keberuntungan sering kali menarik perhatian, terutama ketika berkaitan dengan rezeki, karier, maupun peluang usaha.

Dalam sebuah ramalan yang dibagikan oleh pembaca kartu Marcel Wen, terdapat enam shio yang diprediksi memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial lebih besar sepanjang Juli

Rezeki tersebut disebut dapat datang dari berbagai arah, mulai dari pekerjaan, usaha, bonus, hingga peluang tak terduga yang memberikan keuntungan.

Perlu diingat, ramalan hanyalah sebuah prediksi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak menjamin akan benar-benar terjadi. 

Kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh kerja keras, perencanaan yang matang, serta keputusan yang bijak dalam mengelola keuangan

Lantas, shio apa saja yang disebut berpotensi banjir rezeki pada Juli? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Minggu (12/07).

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu shio yang disebut memiliki peluang besar memperoleh rezeki berlimpah pada Juli. 

Karakter shio ini dikenal gigih, pekerja keras, mandiri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Menurut ramalan, peluang keuangan dapat datang dari berbagai sumber. 

Editor: Hanny Suwindari
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