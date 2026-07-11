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Niko Sulpriyono
Minggu, 12 Juli 2026 | 01.24 WIB

6 Shio Paling Hoki pada Juli: Rezeki, Karier, hingga Peluang Emas Diprediksi Datang Bersamaan, Apakah Anda Termasuk?

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi shio paling hoki (Freepik)

JawaPos.com - Keberuntungan selalu menjadi hal yang dinantikan banyak orang. 

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki dinamika energi yang berbeda sehingga memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hubungan, hingga kesempatan baru yang muncul.

Ramalan shio memang tidak dapat dijadikan patokan mutlak dalam mengambil keputusan. 

Namun, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih optimistis sekaligus lebih siap menghadapi berbagai peluang yang datang.

Berdasarkan ramalan yang beredar, terdapat enam shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan besar sepanjang Juli

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan finansial, tetapi juga peluang karier, usaha, hubungan keluarga, hingga berbagai kesempatan positif lainnya.

Penasaran kan? Untuk itu, berikut Shio paling hoki di Juli yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (11/07).

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan paling besar sepanjang Juli. 

Editor: Novia Tri Astuti
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