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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasakan peningkatan kemauan, yang membuat ingin melakukan beberapa perubahan positif dalam hidup. Ini bisa berupa menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, atau menyelesaikan beberapa proyek yang tertunda. 

Libra mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya hal yang tersebar di berbagai arah. Namun, libra harus tetap fokus untuk mengurus semuanya. Buatlah prioritas agar libra akan dapat menyelesaikan semuanya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 17 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menciptakan beberapa kenangan indah dalam kehidupan romantis bersana pasangan. Terkait karir, tampilkan penampilan terbaikmu karena prospek karir libra terlihat cerah hari ini.

Sementara itu, luangkan waktu untuk memeriksa kesehatan orang-orang terkasih, karena mungkin ada yang kurang sehat. Terkait keuangan, pertahankan keseimbangan rasional jika libra ingin mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Cinta Libra

Hari ini, libra menantikan untuk menciptakan beberapa kenangan indah dalam kehidupan romantis. Mungkin, libra dan pasangan akan pergi berkencan seperti pada kencan pertama. 

Selain itu, libra dan pasangan mungkin akan tertawa terbahak-bahak karena sesuatu. Apa pun asal muasal momen-momen riang dan gembira ini, kenangan tentangnya akan tetap bersama libra.

Karir Libra

Prospek karir libra terlihat cerah hari ini, jadi tampilkan penampilan terbaikmu. Libra akan meraih kesuksesan dalam segala hal yang dimulai. 

Libra tidak pernah tahu dari mana peluang baru datang, jadi bersikaplah sebaik mungkin setiap saat. Perkembangan positif mungkin datang sebagai kejutan, dan libra pantas mendapatkannya.

Kesehatan Libra

Periksalah kesehatan orang-orang terkasih hari ini, karena ada yang mungkin merasa sedikit kurang sehat. Sakitnya ringan dan sementara, jadi jangan terlalu memikirkannya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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