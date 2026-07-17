Peluang Datang Bertubi-tubi, 7 Shio Ini Disebut Jadi Magnet Keberuntungan

Ilustrasi Rezeki Mengalir (frimufilms/magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini sedang memasuki periode yang penuh peluang dan keberuntungan, terutama dalam hal rezeki.
Shio-shio tertentu disebut berada dalam fase positif yang membawa berbagai kesempatan baru serta membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.
Menurut astrologi Tionghoa, datangnya keberuntungan secara berkelanjutan menjadi tanda bahwa sejumlah shio sedang mengalami masa penuh kemudahan dan perkembangan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut mendapatkan kelancaran rezeki dan keberuntungan setiap hari menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Monyet
Orang yang terlahir dalam tahun Shio Monyet, khususnya mereka yang lahir pada 1980 (unsur logam), 1992 (unsur air), 2004 (unsur kayu), dan 2016 (unsur api) memiliki keunggulan alami dalam dunia profesional.
Kepribadian mereka yang cerdas dan penuh inovasi menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan karier.
Kemampuan berpikir kreatif dan strategis membuat mereka unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan solusi out-of-the-box.
Keberanian mengambil risiko dalam bisnis seringkali membawa mereka pada peluang emas yang tidak terlihat oleh orang lain.
Daya adaptasi yang tinggi memungkinkan mereka untuk berkembang pesat di berbagai bidang pekerjaan.
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