Dari Sederhana hingga Berjaya, 8 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan Besar

Weton yang kini dipenuhi kekayaan dan keberhasilan kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup penuh perubahan. Beberapa di antaranya disebut pernah dianggap kurang menonjol, tetapi kemudian mampu menunjukkan keberhasilan yang tidak terduga.
Menurut Primbon Jawa, keberuntungan tersebut dipercaya berkaitan dengan karakter seperti ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang membawa seseorang menuju pencapaian lebih baik dalam kehidupan.
Mereka yang memiliki weton tertentu diyakini akan mengalami perkembangan positif hingga mencapai kondisi yang lebih mapan dan dihargai oleh lingkungan sekitar.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut akan mengalami peningkatan keberhasilan dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Pon
Dalam tradisi primbon Jawa, Selasa Pon memiliki jumlah neptu sebesar 10 yang sering dianggap tidak membawa energi besar dalam kehidupan.
Pemilik hari kelahiran ini kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar karena dianggap akan hidup dalam kesederhanaan selamanya.
Di balik sifat tenang dan lembut yang dimilikinya, mereka sebenarnya memiliki kecerdasan luar biasa yang tersembunyi.
Seperti air tenang yang mampu menghanyutkan, mereka bekerja keras tanpa banyak mengeluh dan membangun jalan hidup secara mandiri.
Setelah memasuki usia dewasa, aliran rezeki mulai lancar terutama jika mereka berani terjun ke dunia bisnis atau usaha mandiri.
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