Tak Hanya Baik Hati, 5 Weton Ini Konon Dikelilingi Peluang dan Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, sifat baik seperti ketulusan hati dan kepedulian terhadap sesama sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan dalam hidup. Sebagian masyarakat percaya bahwa sikap positif seseorang dapat menjadi jalan terbukanya berbagai peluang dan kemudahan.

Menurut kepercayaan tersebut, beberapa weton disebut memiliki karakter yang mencerminkan kebaikan hati, seperti suka membantu, rendah hati, dan mudah memberikan manfaat bagi orang lain. Sifat-sifat inilah yang diyakini membuat mereka lebih mudah mendapatkan dukungan serta keberuntungan dalam perjalanan hidup.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa kekayaan materi, tetapi juga dapat berupa hubungan baik, kesempatan baru, serta kemudahan dalam menjalani pekerjaan maupun usaha.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan yang tidak memiliki pembuktian ilmiah sebagai penentu nasib seseorang. Penafsiran mengenai weton sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau wawasan budaya.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat lima weton yang dipercaya mendapatkan keberuntungan dan kelancaran rezeki berkat ketulusan hati menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 13 (Jumat 6, Kliwon 7) dan berada di bawah naungan Dewa Wisnu.

Orang dengan weton ini dianugerahi karakter dan daya tarik yang luar biasa kuat. Mereka memiliki aura spiritual yang menonjol dengan aliran kehidupan yang sangat lancar.

Kepribadian mereka terbentuk dengan kokoh, penuh wibawa, dan sedikit misterius sehingga sering disegani oleh lingkungan sekitar.

Mereka memiliki aura khusus yang mampu menarik perhatian banyak orang dan mudah mendapatkan rasa hormat dari sekitarnya.