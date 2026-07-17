Kaya Raya Sejak Muda! Inilah 6 Weton yang Konon Memiliki Keberuntungan Finansial Paling Besar

JawaPos.Com - Rezeki yang datang lebih awal tentu menjadi harapan banyak orang.

Mampu membangun kehidupan yang mapan sejak usia muda bukan hanya memberikan rasa aman dalam menjalani masa depan, tetapi juga membuka kesempatan untuk mewujudkan berbagai impian.

Dalam budaya Jawa, Primbon telah lama dikenal sebagai salah satu warisan leluhur yang dipercaya memuat berbagai penafsiran mengenai watak, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Walaupun tidak dapat dijadikan sebagai kepastian dan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya, banyak masyarakat yang masih tertarik mempelajari makna di balik setiap weton karena dinilai mampu memberikan gambaran mengenai karakter dan peluang keberuntungan.

Menurut Primbon Jawa, keberuntungan finansial bukan hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan, melainkan juga dipengaruhi oleh sifat rajin, ketekunan, kemampuan membaca peluang, serta kecakapan dalam mengelola hasil yang diperoleh.

Kombinasi karakter tersebut dipercaya membuat beberapa weton memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan ekonomi sejak usia muda.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah enam weton yang konon memiliki keberuntungan finansial paling besar menurut Primbon Jawa.