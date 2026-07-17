Dari Keterpurukan Menuju Keberhasilan, 12 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki perjalanan hidup yang penuh perubahan dan mengalami fase naik turun sebelum mencapai keberhasilan.

Sejumlah weton disebut pernah melewati berbagai tantangan serta masa sulit, tetapi kemudian dipercaya mendapatkan peluang baru yang membawa kehidupan lebih baik.

Menurut Primbon Jawa, ketekunan, kesabaran, dan perjalanan panjang dalam menghadapi rintangan menjadi bagian dari kisah hidup yang akhirnya mengantarkan seseorang menuju kemakmuran.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 12 weton yang disebut mengalami perubahan nasib dari masa sulit menuju kehidupan yang lebih berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Orang yang lahir pada hari Senin Pon memiliki karakter yang sangat pekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.

Mereka dikenal memiliki ketekunan luar biasa dalam menjalani pekerjaan dan cenderung memandang setiap kesulitan sebagai peluang untuk berkembang.

Meskipun di awal kehidupan mungkin mengalami berbagai keterbatasan finansial, namun dedikasi dan konsistensi mereka dalam bekerja akan membuahkan hasil yang menggembirakan.

Keberuntungan bagi pemilik Senin Pon akan datang secara bertahap namun berkelanjutan, membawa mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan.