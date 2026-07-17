Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.27 WIB

Dari Keterpurukan Menuju Keberhasilan, 12 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa - Image

Weton dulu sengsara tapi kini berlimpah harta dan kaya raya kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki perjalanan hidup yang penuh perubahan dan mengalami fase naik turun sebelum mencapai keberhasilan.

Sejumlah weton disebut pernah melewati berbagai tantangan serta masa sulit, tetapi kemudian dipercaya mendapatkan peluang baru yang membawa kehidupan lebih baik.

Menurut Primbon Jawa, ketekunan, kesabaran, dan perjalanan panjang dalam menghadapi rintangan menjadi bagian dari kisah hidup yang akhirnya mengantarkan seseorang menuju kemakmuran.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 12 weton yang disebut mengalami perubahan nasib dari masa sulit menuju kehidupan yang lebih berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Orang yang lahir pada hari Senin Pon memiliki karakter yang sangat pekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.

Mereka dikenal memiliki ketekunan luar biasa dalam menjalani pekerjaan dan cenderung memandang setiap kesulitan sebagai peluang untuk berkembang.

Meskipun di awal kehidupan mungkin mengalami berbagai keterbatasan finansial, namun dedikasi dan konsistensi mereka dalam bekerja akan membuahkan hasil yang menggembirakan.

Keberuntungan bagi pemilik Senin Pon akan datang secara bertahap namun berkelanjutan, membawa mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih mapan.

2. Kamis Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Keuangan Semakin Bersinar! 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial - Image
Zodiak

Keuangan Semakin Bersinar! 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Masa Keemasan Finansial

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.10 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Sangat Berpengaruh di Juli 2026, Banjir Rezeki dan Keberhasilan Beruntun - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Sangat Berpengaruh di Juli 2026, Banjir Rezeki dan Keberhasilan Beruntun

Rabu, 24 Juni 2026 | 05.44 WIB

Semakin Diragukan, Semakin Bersinar! Inilah 7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Semakin Diragukan, Semakin Bersinar! Inilah 7 Weton yang Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.00 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore