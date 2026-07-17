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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 23.09 WIB

Peluang Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur

shio diguyur kekayaan hingga mapan finansial kata astrologi Tionghoa./Freepik. - Image

shio diguyur kekayaan hingga mapan finansial kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini akan mengalami perubahan positif dalam perjalanan hidup, terutama dalam aspek keuangan.

Shio-shio tertentu disebut memiliki peluang untuk meraih kondisi finansial yang lebih baik setelah melewati berbagai tantangan dan proses panjang. Datangnya kesempatan baru dipercaya menjadi faktor yang membantu mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, fase penuh keberuntungan tersebut dapat membawa peningkatan ekonomi dan membuka jalan menuju stabilitas finansial bagi sejumlah shio.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut akan mengalami kelancaran rezeki dan mencapai kemapanan finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kuda

Mereka yang terlahir di tahun Kuda memiliki energi dan semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sifat pekerja keras menjadi ciri khas utama yang dimiliki oleh pemilik shio ini, di mana mereka tidak pernah takut menghadapi berbagai tantangan yang menghadang.

Kemampuan mengelola waktu dengan efisien membuat mereka selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan.

Ketekunan tinggi yang mereka miliki menjadi modal utama dalam mencapai berbagai tujuan hidup yang telah ditetapkan.

Intuisi kuat yang dimiliki shio Kuda memungkinkan mereka untuk membaca situasi dengan sangat baik dan akurat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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