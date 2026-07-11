Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 05.32 WIB

6 Shio yang Dipercaya Berpotensi Sukses dan Makmur Jika Menekuni Dunia Bisnis

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Membangun usaha sendiri menjadi salah satu pilihan yang banyak dilakukan untuk mencapai kebebasan finansial dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun, perjalanan menuju kesuksesan dalam bisnis tentu membutuhkan keberanian, strategi, ketekunan, serta kerja keras yang konsisten.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter dan keberuntungan tertentu yang mendukung mereka dalam menjalankan usaha. Sifat seperti pantang menyerah, kemampuan melihat peluang, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan disebut menjadi faktor yang membantu mereka meraih keberhasilan.

Mengutip Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan hidup lebih makmur apabila serius menekuni dunia bisnis.

1. Babi

Shio Babi memiliki potensi besar untuk sukses dalam dunia bisnis. Mereka simbol kejeniusan dan kemampuan mengambil risiko yang baik.

Sifat inilah yang membuat mereka cocok untuk menjadi pengusaha yang sukses

Mereka memiliki insting kuat dalam mengambil keputusan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis. 

2. Anjing

Shio Anjing dikenal paling setia dan jujur dalam urusan bisnis. Mereka tidak suka bermain curang dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 

Sifat ini membuat mereka mudah dipercaya dan dihormati oleh para rekan bisnis maupun pelanggan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Tanda Seseorang yang Terlihat Sukses Secara Finansial, Padahal Kondisi Keuangannya Tidak Seperti yang Ditampilkan - Image
Kepribadian

7 Tanda Seseorang yang Terlihat Sukses Secara Finansial, Padahal Kondisi Keuangannya Tidak Seperti yang Ditampilkan

Jumat, 10 Juli 2026 | 22.32 WIB

5 Shio yang Dipercaya Mendapat Keberuntungan Besar dan Peluang Sukses di Masa Depan - Image
Zodiak

5 Shio yang Dipercaya Mendapat Keberuntungan Besar dan Peluang Sukses di Masa Depan

Jumat, 10 Juli 2026 | 22.18 WIB

10 Weton yang Disebut dalam Primbon Jawa Akan Sukses Besar dan Kaya Raya, Cek Wetonmu! - Image
Zodiak

10 Weton yang Disebut dalam Primbon Jawa Akan Sukses Besar dan Kaya Raya, Cek Wetonmu!

Jumat, 10 Juli 2026 | 16.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore