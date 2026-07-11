6 Shio yang Dipercaya Berpotensi Sukses dan Makmur Jika Menekuni Dunia Bisnis

JawaPos.com - Membangun usaha sendiri menjadi salah satu pilihan yang banyak dilakukan untuk mencapai kebebasan finansial dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun, perjalanan menuju kesuksesan dalam bisnis tentu membutuhkan keberanian, strategi, ketekunan, serta kerja keras yang konsisten.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter dan keberuntungan tertentu yang mendukung mereka dalam menjalankan usaha. Sifat seperti pantang menyerah, kemampuan melihat peluang, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan disebut menjadi faktor yang membantu mereka meraih keberhasilan.

Mengutip Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan hidup lebih makmur apabila serius menekuni dunia bisnis.

1. Babi

Shio Babi memiliki potensi besar untuk sukses dalam dunia bisnis. Mereka simbol kejeniusan dan kemampuan mengambil risiko yang baik.

Sifat inilah yang membuat mereka cocok untuk menjadi pengusaha yang sukses.

Mereka memiliki insting kuat dalam mengambil keputusan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis.

2. Anjing

Shio Anjing dikenal paling setia dan jujur dalam urusan bisnis. Mereka tidak suka bermain curang dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika.