8 Weton yang Rezekinya Sulit Putus, Bak Sudah Ditakdirkan Hidup Makmur dan Kaya Raya Sejak Lahir

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki yang dimiliki seseorang.

Kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran Jawa diyakini membentuk nilai neptu tertentu yang menjadi simbol berbagai aspek kehidupan, termasuk peluang meraih kemakmuran.

Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut catatan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki aliran rezeki yang kuat sehingga diyakini sulit mengalami kekurangan dalam jangka panjang.