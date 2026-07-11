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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.17 WIB

8 Weton yang Rezekinya Sulit Putus, Bak Sudah Ditakdirkan Hidup Makmur dan Kaya Raya Sejak Lahir

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)

 

 
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki yang dimiliki seseorang. 
 
Kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran Jawa diyakini membentuk nilai neptu tertentu yang menjadi simbol berbagai aspek kehidupan, termasuk peluang meraih kemakmuran. 
 
Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut catatan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki aliran rezeki yang kuat sehingga diyakini sulit mengalami kekurangan dalam jangka panjang. 

Pemilik weton-weton ini konon memiliki "pintu rezeki" yang selalu terbuka, sehingga lebih mudah memperoleh peluang, membangun karier, mengembangkan usaha, hingga menikmati kehidupan yang mapan. 

Tak sedikit yang percaya bahwa mereka seolah telah ditakdirkan untuk hidup berkecukupan sejak lahir.

Namun, kemakmuran yang dimaksud dalam Primbon Jawa tidak selalu berarti memperoleh kekayaan secara instan. 

Rezeki dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang stabil, peluang bisnis yang terus berkembang, hingga kemampuan menjaga dan mengelola harta dengan bijaksana. 

Karakter seperti tekun, disiplin, pantang menyerah, dan pandai melihat peluang juga dipercaya menjadi faktor yang membuat pemilik weton tertentu mampu mempertahankan keberlimpahan rezekinya sepanjang hidup.

Perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Jawa. 

Oleh karena itu, informasi ini sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya dan bahan refleksi, bukan sebagai kepastian yang menentukan nasib seseorang. 

Pada akhirnya, kesuksesan dan kesejahteraan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kejujuran, ketekunan, serta doa yang menyertai setiap usaha.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki rezeki sulit putus dan diyakini berpotensi menikmati kehidupan makmur serta kaya raya menurut Primbon Jawa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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