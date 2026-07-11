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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 03.07 WIB

Deretan Shio yang Dipercaya Memiliki Kehidupan Makmur dan Berlimpah di Usia Tua

Ilustrasi, shio yang diprediksi bakal makmur dan Hari Stabil datang kepadanya berkali-kali. (Magnific/ jcomp) - Image

Ilustrasi, shio yang diprediksi bakal makmur dan Hari Stabil datang kepadanya berkali-kali. (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan masa tua yang nyaman, penuh kebahagiaan, dan memiliki kondisi finansial yang stabil. Namun, perjalanan menuju kehidupan sejahtera tidak selalu sama bagi setiap individu.

Sebagian orang perlu melewati berbagai perjuangan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang membawa kemudahan dalam mencapai kemapanan sejak awal kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi simbol dari 12 siklus tahunan yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan masing-masing. Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada beberapa shio yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kekayaan dan kemakmuran ketika memasuki usia lanjut.

Mengutip kanal YouTube Naura Kom, berikut daftar shio yang diprediksi memiliki nasib makmur dan kehidupan berkecukupan di masa tua, mulai dari urutan teratas hingga terbawah.

1. Shio Naga

Shio Naga merupakan shio yang paling beruntung dalam hal kekayaan. Menurut ramalan, pemilik shio ini akan memiliki keberuntungan finansial yang besar di usia tua.

Mereka akan hidup dalam kemewahan dan kesenangan, serta memiliki karir yang sukses.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, pemilik shio Naga harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam mengejar cita-cita mereka.

2. Shio Tikus

Tak kalah dengan Shio Naga, Shio Tikus juga diprediksi akan memiliki kekayaan di usia tua.

Pemilik shio ini dikenal sebagai orang yang cerdas, pintar dalam berbisnis, serta memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik.

Oleh karena itu, tak heran jika di usia tua mereka akan hidup bergelimang harta dan kekayaan.

3. Shio Kelinci

Shio Kelinci juga dikenal sebagai shio yang beruntung dalam hal keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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