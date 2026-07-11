Deretan Shio yang Dipercaya Memiliki Kehidupan Makmur dan Berlimpah di Usia Tua

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan masa tua yang nyaman, penuh kebahagiaan, dan memiliki kondisi finansial yang stabil. Namun, perjalanan menuju kehidupan sejahtera tidak selalu sama bagi setiap individu.

Sebagian orang perlu melewati berbagai perjuangan panjang sebelum menikmati hasil kerja kerasnya, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang membawa kemudahan dalam mencapai kemapanan sejak awal kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi simbol dari 12 siklus tahunan yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan masing-masing. Berdasarkan kepercayaan tersebut, ada beberapa shio yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kekayaan dan kemakmuran ketika memasuki usia lanjut.