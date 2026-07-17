Rezeki Mengalir Deras, 6 Shio Ini Disebut Berada dalam Fase Keuangan yang Baik

shio dihantam rezeki total dan sukses finansial kata astrologi Tionghoa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini sedang memasuki periode yang penuh peluang dan keberuntungan, terutama dalam hal keuangan.
Shio-shio tertentu disebut berpotensi mengalami peningkatan finansial setelah mendapatkan berbagai kesempatan baru yang mendukung perjalanan hidup mereka. Kondisi tersebut dipercaya membawa perubahan positif dan membuat kehidupan ekonomi menjadi lebih stabil.
Menurut ramalan astrologi Tionghoa, keberuntungan yang datang secara berkelanjutan dapat menjadi momentum bagi sejumlah shio untuk berkembang dan mencapai kemajuan finansial.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut mengalami peningkatan rezeki serta kesuksesan finansial dari berbagai arah menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Tikus
Shio tikus menempati posisi pertama dalam siklus 12 zodiak Tionghoa dan dikenal memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal pengabulan doa.
Bagi mereka yang terlahir pada tahun 1972 (unsur air), 1984 (unsur kayu), 1996 (unsur api), dan 2008 (unsur tanah), memiliki peluang besar untuk melihat permohonan kemakmuran mereka terwujud.
Kecerdasan alami yang dimiliki oleh pemilik shio ini menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan.
Sifat ulet dan pantang menyerah membuat mereka mampu menghadapi berbagai rintangan dengan kepala dingin.
Naluri bisnis yang tajam memungkinkan mereka untuk menangkap peluang yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain.
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