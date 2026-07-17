Rezeki Mengalir Lancar, 5 Weton Ini Konon Memiliki Nasib Baik Sejak Lahir

Weton tak pernah susah karena cahaya kekayaan mengiringi kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup yang penuh kemudahan dan keberuntungan.
Pemilik weton tertentu disebut memiliki karakter serta energi positif yang membuat mereka dianggap berpeluang menjalani kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. Keberhasilan tersebut dipercaya datang melalui perpaduan antara usaha, ketekunan, dan jalan hidup yang baik.
Menurut hitungan Primbon Jawa, sejumlah weton ini diyakini memiliki peluang untuk menikmati kemakmuran serta kondisi finansial yang lebih baik dalam perjalanan hidupnya.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki keberuntungan dan kehidupan yang lebih berkecukupan menurut Primbon Jawa.
1. Senin Pon
Lahir pada hari Senin dengan pasaran Pon memiliki karakteristik kepribadian yang sangat terpuji dalam kehidupan sehari-hari.
Sifat jujur dan tegas yang dimiliki membuat mereka dipercaya dalam mengemban berbagai tanggung jawab penting.
Kecerdasan luar biasa dan jiwa pengayom yang kuat menjadikan mereka sosok yang banyak mendapat simpati dari lingkungan sekitar.
Setiap kata yang diucapkan selalu mendapat perhatian khusus karena ide dan gagasan cemerlang yang mereka sampaikan.
Pemikiran inovatif dan kemampuan melawan arus membuat mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dengan komitmen tinggi.
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