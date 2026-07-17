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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.59 WIB

Beban Hidup Berkurang, 6 Shio Ini Disebut Menuju Kemapanan Finansial

shio merdeka finansial kata astrologi Tionghoa./Freepik. - Image

shio merdeka finansial kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diyakini akan mengalami perubahan positif dalam perjalanan hidup, termasuk dalam hal keuangan.

Sejumlah shio disebut memiliki peluang untuk mencapai kondisi finansial yang lebih stabil setelah melewati berbagai tantangan dan masa penuh perjuangan. Kesabaran serta ketekunan yang mereka miliki dipercaya menjadi faktor yang membawa mereka menuju fase kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, keberhasilan meraih kebebasan finansial menjadi simbol dari hasil kerja keras dan ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut akan terbebas dari tekanan finansial dan menikmati kondisi ekonomi yang lebih baik menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Monyet

Shio Monyet yang lahir pada tahun 1980 (elemen logam), 1992 (elemen air), 2004 (elemen kayu), dan 2016 (elemen api) dikenal memiliki kecerdasan dan kreativitas yang luar biasa.

Dalam waktu dekat, pemilik shio ini akan dibanjiri dengan berbagai ide cemerlang dan inspirasi yang dapat mengangkat karir serta bisnis mereka ke level yang lebih tinggi.

Dukungan dari lingkungan sekitar akan mengalir deras, memudahkan mereka untuk mencapai target dan impian yang selama ini dikejar.

Para pemilik shio Monyet memiliki kemampuan alami untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dengan sangat baik.

Namun, mereka perlu mewaspadai munculnya rasa iri dan kompetisi tidak sehat dari orang-orang di sekitar yang mungkin merasa tersaingi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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