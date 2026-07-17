Juli 2026 Penuh Peluang, 14 Weton Ini Disebut Akan Meraih Kemajuan Finansial

Ilustrasi weton yang hidupnya bergelimang harta dan keberuntungan. (Magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, bulan tertentu diyakini dapat membawa perubahan peruntungan bagi sejumlah weton, termasuk dalam aspek rezeki dan kondisi finansial.
Beberapa weton disebut akan memasuki fase yang lebih baik pada Juli 2026, dengan peluang mendapatkan kemudahan serta perkembangan dalam kehidupan ekonomi.
Menurut hitungan Primbon Jawa, keberuntungan tersebut dipercaya menjadi bagian dari perjalanan hidup weton tertentu yang sedang berada dalam periode penuh peluang.
Dikutip dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat 14 weton yang disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan kesuksesan finansial pada Juli 2026 menurut Primbon Jawa.
1. Minggu Legi
Pemilik weton Minggu Legi akan mengalami kemajuan pesat dalam karier dan pekerjaan mereka pada bulan Juli.
Meskipun sebelumnya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, bulan ini membawa peluang emas untuk meraih kesuksesan.
Karakter mereka yang pantang menyerah dan bermental baja akan membuahkan hasil manis berupa keberuntungan finansial yang melimpah.
2. Jumat Pahing
Weton Jumat Pahing memiliki potensi besar untuk meraih pencapaian finansial yang memuaskan di bulan Juli.
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