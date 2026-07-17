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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.31 WIB

6 Tanggal Lahir yang Konon Memiliki Potensi Menarik Kekayaan Menurut Numerologi

ilustrasi orang yang menarik kekayaan. (Freepik). - Image

ilustrasi orang yang menarik kekayaan. (Freepik).

JawaPos.com – Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya menyimpan makna yang dapat menggambarkan karakter, potensi, serta arah perjalanan hidup seseorang.

Orang yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu diyakini memiliki energi dan sifat yang mendukung datangnya rezeki, kesuksesan, serta kehidupan yang lebih makmur. Meski demikian, pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan numerologi dan bukan kepastian yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dirangkum dari English Jagran, berikut enam tanggal lahir yang disebut memiliki potensi menarik kekayaan dan kelimpahan dalam hidup. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?

1. Angka Jalur Hidup 4 (orang yang lahir pada tanggal 4, 13, 22, 31)

Orang-orang ini ditakdirkan untuk meraih kesuksesan melalui kerja keras dan tekad. Mereka praktis, dapat diandalkan, dan terampil dalam mengelola sumber daya.

Kemampuan kepemimpinan alami dan pemikiran strategis membuat mereka cocok untuk karier di bidang bisnis, keuangan, atau manajemen.

Dengan etos kerja dan disiplin yang kuat, mereka cenderung membangun fondasi keuangan yang aman dan mencapai kesuksesan jangka panjang, ini mengarah pada kekayaan dan ketenaran.

2. Angka Jalur Hidup 9 (orang yang lahir tanggal 9, 18, 27)

Orang-orang ini terlahir dengan bakat alami untuk kreativitas, kemanusiaan, dan kebijaksanaan.

Mereka adalah pemimpin yang karismatik, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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