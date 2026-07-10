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Rabbany Wanadriani
Jumat, 10 Juli 2026 | 22.48 WIB

4 Tanggal Lahir yang Dipercaya Memiliki Energi Keberuntungan Besar Menurut Numerologi

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam ilmu numerologi, tanggal lahir seseorang sering dikaitkan dengan karakter, potensi, serta berbagai peluang yang mungkin muncul dalam perjalanan hidupnya. Sebagian orang meyakini bahwa kombinasi angka tertentu membawa energi positif yang mendukung keberhasilan dan keberuntungan.

Meski setiap tanggal lahir memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing, ada beberapa angka yang dipercaya mempunyai daya tarik khusus. Orang yang lahir pada tanggal tersebut diyakini lebih mudah menemukan kesempatan, membuka jalan baru, dan menarik hal-hal positif dalam kehidupannya.

Kepercayaan ini menyebutkan bahwa mereka memiliki aura yang kuat sehingga mampu menciptakan peluang dan mendekatkan diri pada hal-hal yang mereka inginkan.

Namun, numerologi tetap merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Pencapaian dalam hidup tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Sloboden Pecat, berikut empat tanggal lahir yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dan peluang positif menurut numerologi.

1. Tanggal 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 setiap bulan dikenal karena kreativitas bawaan.

Mereka secara alami menyebarkan kegembiraan dan kepositifan, menjadikan dirinya pemimpin dalam ekspresi diri dan komunikasi.

Selain itu, mereka sering menginspirasi orang lain dengan peluang, pesona yang memikat, dan bakat untuk hal-hal yang dramatis.

2. Tanggal 8

Editor: Setyo Adi Nugroho
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