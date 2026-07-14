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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.21 WIB

Numerologi Ungkap 13 Tanggal Lahir yang Kerap Bersinar di Dunia Kerja

ilustrasi tanggal lahir yang sukses dalam kariernya./Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir yang sukses dalam kariernya./Freepik

JawaPos.com - Menurut kepercayaan numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam membangun karier.

Ajaran yang telah dikenal sejak lama ini meyakini bahwa individu yang lahir pada tanggal tertentu cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai prestasi dan kesuksesan di bidang profesi yang dipilihnya.

Lalu, tanggal lahir apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut? Mengutip laporan English Jagran, berikut daftar 13 tanggal lahir yang diyakini memiliki potensi besar untuk meraih karier yang gemilang.

1. Tanggal 6, 15, dan 24

Orang-orang ini beruntung mendapatkan kemakmuran dan keberuntungan dalam karier mereka.

Mengingat kebutuhan bawaan akan kemewahan, mereka melakukan segala upaya untuk mencapai kesejahteraan dan mengumpulkan kekayaan.

Mereka juga mempunyai kinerja yang mengagumkan.

2. Tanggal 9, 18, dan 27

Orang-orang ini memiliki keberuntungan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan karier.

Mereka mempunyai kapasitas dan bakat untuk menekuni profesi tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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