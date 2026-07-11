6 Tanggal Lahir yang Dipercaya Lebih Rentan Mengalami Tantangan Keuangan Menurut Numerologi

ilustrasi orang dengan masalah keuangan. (Freepik)
JawaPos.com - Pernah merasa uang cepat habis meski baru saja menerima penghasilan? Sebagian orang mungkin bertanya-tanya mengapa kondisi finansial terasa sulit dikendalikan, bahkan ketika sudah berusaha mengatur pengeluaran.
Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya memiliki energi tertentu yang dapat menggambarkan karakter dan kebiasaan seseorang, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan lebih mudah menghadapi tantangan finansial karena dianggap kurang stabil, lebih impulsif, atau terlalu mudah berbagi dengan orang lain.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan, hal ini dapat menjadi pengingat agar lebih bijak dalam mengatur uang dan mengambil keputusan finansial.
Mengutip City Magazine, berikut enam tanggal lahir yang dipercaya sering menghadapi kendala keuangan menurut perspektif numerologi. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?
1. Tanggal 6
Orang dengan tanggal lahir ini jarang bermimpi realistis dan mengutamakan kesempurnaan.
Tak hanya itu, mereka terlalu cepat percaya, mudah menghabiskan uang, mengutamakan emosi daripada logika.
Jadi, mereka perlu belajar menolak bahkan kepada diri sendiri.
2. Tanggal 10
Orang dengan tanggal lahir ini dikenal keberuntungan tetapi jika mengelola uang sendiri.
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