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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Jika merencanakan malam romantis untuk malam ini, kemungkinan besar akan berjalan sesuai harapan zodiak virgo. Virgo akan terlihat sangat menarik, dan sifat virgo yang hangat dan penuh kasih sayang sangat terlihat. 

Bahkan, pertemuan santai dengan teman-teman dapat mempererat hubungan, dan kenalan baru kemungkinan akan menjadi teman. Kemampuan komunikasi virgo bagus saat ini, dan orang-orang akan merespons virgo dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 17 Juli 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo dan pasangan merasa sejalan dan merasakan aliran emosi positif dan cinta yang stabil. Mengenai karir, virgo akan mampu mencapai kemajuan yang signifikan di penghujung hari.

Sementara itu, berhati-hatilah karena tingkat stres virgo akan meningkat akibat terbebani oleh kesehatan orang terdekat. Terkait keuangan, minimalkan pengeluaran dan pembelian, dan belanjakanlah uangmu hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Virgo

Jika sedang menjalin hubungan serius, hari ini virgo dan pasangan akan merasa sejalan. Ini adalah hari yang normal, tanpa peristiwa besar yang mengejutkan. Hari ini, akan ada aliran emosi positif dan cinta yang stabil.

Karir Virgo

Hari ini akan relatif lancar bagi virgo. Jika memiliki beberapa proyek besar yang harus diselesaikan, virgo mampu mencapai kemajuan yang signifikan di penghujung hari. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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