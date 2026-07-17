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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasakan peningkatan kemauan, yang membuat ingin melakukan beberapa perubahan positif dalam hidup. Ini bisa berupa menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, atau menyelesaikan beberapa proyek yang tertunda. 

Libra mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya hal yang tersebar di berbagai arah. Namun, libra harus tetap fokus untuk mengurus semuanya. Buatlah prioritas agar libra akan dapat menyelesaikan semuanya.

Zodiak scorpio harus mengendalikan emosi dan perlu menggunakan kemampuan diplomasi untuk menjaga keseimbangan hari ini. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas. Scorpio mungkin menemukan banyak orang mencoba melanggar batasan yang telah scorpio tetapkan.

Jadi, cobalah memikirkan cara untuk menghentikan mereka daripada bereaksi dengan kasar. Diplomasi dan kemampuan komunikasi scorpio akan membuat pesan terdengar lebih jelas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 17 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu menciptakan beberapa kenangan indah dalam kehidupan romantis bersana pasangan. Terkait karir, tampilkan penampilan terbaikmu karena prospek karir libra terlihat cerah hari ini.

Sementara itu, luangkan waktu untuk memeriksa kesehatan orang-orang terkasih, karena mungkin ada yang kurang sehat. Terkait keuangan, pertahankan keseimbangan rasional jika libra ingin mencapai tujuan keuangan yang diinginkan.

Cinta Libra

Hari ini, libra menantikan untuk menciptakan beberapa kenangan indah dalam kehidupan romantis. Mungkin, libra dan pasangan akan pergi berkencan seperti pada kencan pertama. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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