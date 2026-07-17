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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.14 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 17 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Teknik-teknik cerdik untuk mengembangkan penghasilan, mungkin akan menghampiri zodiak taurus hari ini. Meskipun taurus bukan tipe orang yang langsung mengambil keputusan, tetapi pasti akan mempertimbangkan ide-ide ini dengan serius. 

Jangan hanya memilih yang benar-benar transparan tanpa sisi tersembunyi. Gairah Anda taurus mendalami bidang profesional baru, hanya dilampaui oleh gairah. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 17 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus akan menerima hadiah yang istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. Terkait karir, taurus harus terbuka untuk bertemu orang baru dan berbicara dengan mereka secara mendalam.

Sementara itu, buat jadwal untuk memeriksakan kesehatan orang-orang di sekitar, seperti keluarga. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk melakukan perencanaan keuangan dengan mencatat setiap pengeluaran yang ada.

Cinta Taurus 

Hari ini, taurus dan pasangan ingin memberikan yang terbaik satu sama lain. Jika merayakan suatu acara, taurus mungkin akan menerima hadiah yang sangat istimewa dan penuh perhatian dari pasangan. 

Hadiah ini akan datang tiba-tiba, jadi sambutlah dengan penuh apresiasi. Gunakan hari ini untuk memikirkan cara membalas kebaikan tersebut dan menunjukkan kepada pasangan betapa taurus peduli.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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