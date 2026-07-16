4 Zodiak yang Paling Gampang Kehilangan Logika, Buta Total Saat Sudah Jatuh Cinta

JawaPos.Com - Beberapa zodiak mampu memisahkan logika dan emosi. Mereka tetap berpikir jernih apapun situasinya.

Namun, ada juga zodiak yang kehilangan akal sehat saat sedang jatuh cinta. Perasaan mereka begitu menguasai pikiran sampai membuat mereka melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan.

Mengutip informasi dari laman collective.worl pada (16/7) berikut empat zodiak yang gampang buta terhadap cinta.

Cancer

Cancer rela menurunkan standar hanya karena ingin merasa dicintai. Cancer kerap mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Mereka menganggap semua pengorbanan yang dilakukan sebagai bentuk cinta romantis. Mereka begitu larut di dalam hubungan sehingga bisa mereka tidak bahagia tanpa menyadarinya.

Gemini

Gemini cenderung membuat keputusan spontan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Bagi gemini, yang terpenting adalah melakukan apa yang terasa benar pada saat itu. Gemini tidak terlalu suka mencemaskan masa depan karena mereka sadar bahwa keinginan mereka bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menikmati apa yang ada.

Scorpio

Scorpio kesulitan berkonsentrasi karena perhatian mereka hanya tertuju pada hubungan asmara. Scorpio juga terlalu tenggelam di dalam perasaannya sehingga mengabaikan tanggungjawab dan prioritas utama. Mereka tidak lagi memberikan usaha terbaik di tempat kerja maupun dalam berteman karena pasangan menjadi prioritas utama.

Pisces

Pisces sering mengambil keputusan berdasarkan emosi saat sedang jatuh cinta. Mereka jauh lebih impulsif dan dapat membuat keputusan penting dalam waktu singkat. meskipun , sifat rela berkorban bisa menjadi kelebihan, hal itu membuat mereka terus memberi tanpa menerima balasan sepadan. Pisces tidak pernah menghargai atau membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan.